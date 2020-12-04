Украинские легионеры заявили о себе в поединке 5-го тура Лиги Европы.

Гент Яремчука, Безуса и Пластуна дома уступил Словану Качарабы со счетом 1:2. Украинцы стали одними из ключевых лиц матча.

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По оценкам Whoscored, Роман Яремчук стал лучшим в составе Гента с показателем 7,3. К слову, форвард отметился голом, но это не спасло Гент от 5-го фиаско в ЛЕ. В составе соперника самим эффективным стал другой украинец – Тарас Качараба, который забил второй мяч Слована. Более того, его признали лучшим игроком еврокубковой дуэли (8,2).

К слову, хавбек "буйволов" Роман Безус вышел на замену и получил 6,4 балла. Игорь Пластун провел весь матч на скамейке запасных.

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