Ліга Європи, 5-й тур

Група J

Антверпен – Лудогорець – 3:1

Голи: Онгла, 19, Де Лат, 72, Бенсон, 87 – Десподов, 53

Вилучення: Григоре, 90+1

ЛАСК – Тоттенхем – 3:3

Голи: Міхорль, 42, Егештайн, 84, Карамоко, 93 – Бейл, 45+2 (пен.), Сон, 56, Аллі, 86 (пен.)

Група К

Фейєнорд – Динамо Загреб – 0:2

Голи: Петковіч, 45+5 (пен.), Майєр, 53

ЦСКА – Вольфсберг – 0:1

Гол: Візінгер, 22

Група L

Црвена Звезда – Хоффенхайм – 0:0

Гент – Слован Ліберец – 1:2

Голи: Яремчук, 60 – Мага, 32, Качараба, 55

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Тоттенхем здійснив камбек у поєдинку проти ЛАСКа, але перед фінальним свистком "шпори" втратили перемогу. Попри нічийний результат підопічні Моурінью гарантували собі вихід у плей-офф турніру. Варто відзначити, що один із м'ячів забив Гарет Бейл, реалізувавши пенальті. У паралельному матчі групи J Антверпен переграв Лудогорець і теж достроково вийшов у наступний етап турніру.

Загребське Динамо на виїзді впевнено обіграло Фейєнорд і гарантувало собі вихід з першого місця групи К у плей-офф ЛЄ. Австрійський Вольфсберг несподівано у Москві мінімально переграв ЦСКА та позбавив росіян шансів на вихід з групи.

Хоффенхайм та Црвена Звезда спокійно розписали безгольову нічию, яка влаштувала обидві команди, адже вони вже достроково можуть розпочинати підготовку до єврокубкової весни. Невдахи групи L Гент та Слован Ліберец зійшлись у двобої, звідки саме чехи вийшли переможцями. Український форвард Гента Роман Яремчук навіть відзначився голом, але це не врятувало його команду, яка за 5 турів не набрала жодного очка. До слова, переможний гол за Слован забив Тарас Качараба, який вдало зіграв на добиванні.

Ознайомитись з турнірним становищем у Лізі Європи можна за посиланням.

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