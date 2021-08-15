Після перфомансу Яремчука (гол+асист) у матчі проти Ароуки (2:0) Бенфіка знову вихваляє Романа у соцмережах.

Яремчук оформив гол+асист і заробив вилучення для суперника – дебют мрії за Бенфіку, найвищі оцінки

Португальський клуб змінив назву англійської версії сторінки у Twitter на "SL Benficachuk again". Також "орли" запропонували своїм фанатам обрати найкращого гравця матчу з трьох варіантів: "Роман", "Яремчук" або "український гравець". У цьому "напруженому" голосуванні переміг Яремчук.

Нагадаємо, Бенфіка придбала українського форварда у Гента за 17 млн євро.

"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема