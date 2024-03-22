Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу своей команды над боснийцами (2:1) в полуфинале плей-офф отбора к Евро-2024.

– Невероятный матч, фантастический камбэк. Вследствие чего удалось спасти поединок?

– Думаю, это все потому, что мы – команда. Все верили в победу до конца, кто играл на поле, кто был на замене. Хорошо, что все хорошо завершается, ведь был действительно очень сложный матч. Соперник тянул в конце время, было трудно, но слава Богу, что все завершилось хорошо.

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Готовимся к следующему матчу. Сказали в команде, что у нас уже есть опыт, когда был матч с Уэльсом – чтобы больше такого не повторялось. Сегодняшний матч уже история, поэтому должна быть полная концентрация.

– Вы демонстрируете хорошую форму в последнее время. В чем секрет успеха?

– Секретов нет. Нужно просто много работать, верить в Бога, верить в то, что ты делаешь.

– Чем удивил соперник?

– Они хорошо оборонялись, выбегали в атаки, Джеко цеплялся за мячи. Как я уже сказал: хорошо, что все хорошо завершается. Мы едем с хорошим настроением в Польшу.

– Что Сергей Ребров сказал команде в перерыве?

– Подсказал, как правильно тактически строить игру, чтобы вскрыть оборону соперника. Нужно было прибавить в агрессии. Старались реализовать свои моменты и во втором тайме все получилось.

– Как вам играть в два форварда?

– Я чувствую себя как рыба в воде, когда мы играем вдвоем. В клубе так же. Очень удобно играть с Артемом.

– Что произошло в моменте с пропущенным голом?

– Честно, я не видел, ведь был на другой части поля на разминке. Но уверен, мы этот эпизод разберем на теории и все будет хорошо, – сказал Яремчук в эфире MEGOGO.

Напомним, именно Роман стал настоящим героем матча: выйдя на замену на 81-й минуте вместо Бражко форвард Валенсии сначала забил сам, а затем отдал ассист на Артема Довбика.

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