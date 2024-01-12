Нападник Валенсії Роман Яремчук може не допомогти "кажанам" у поєдинку 20-го туру Ла Ліги проти Кадіса.

Яремчук нещодавно забив свій дебютний гол в Ла Лізі у складі Валенсії, але проти Кадіса може не зіграти через грип, повідомляє Marca.

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Через хворобу нападник пропустив сьогоднішнє тренування "кажанів". Втім, Яремчук все ще зберігає шанси одужати до матчу з Кадісом, який запланований на неділю, 14 січня.

До слова, у нинішньому сезоні Роман Яремчук зіграв за Валенсію в усіх турнірах 16 матчів, у яких забив два голи.

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