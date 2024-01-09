Яремчук поки не повернеться в Брюгге – Валенсія ухвалила остаточне рішення щодо українця
Нападник Валенсії Роман Яремчук матиме можливість провести повноцінний сезон у Ла Лізі.
Українець виступає за "кажанів" на правах оренди. Контракт 28-річного форварда належить Брюгге, який свого часу заплати за Яремчука рекордні для себе 17 мільйонів євро.
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В Іспанії Роман також не може похизуватися стабільністю. ЗМІ навіть поширювали чутки, що Валенсія думає достроково припинити оренду. Однак клуб ухвалив інше рішення. Яремчук взимку нікуди не піде, він завершить сезон у Валенсії, після чого повернеться до Брюгге, повідомляє Sin Ataduras.
До слова, у нинішньому сезоні Роман Яремчук зіграв за Валенсію в усіх турнірах 16 матчів, у яких забив два голи. Очевидно, що це не ті показники, які могли б переконати клуб викупити футболіста.
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