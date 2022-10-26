Ліга чемпіонів, 5 тур

Брюгге – Порту – 0:4

Голи: Таремі, 33, 70, Еванілсон, 57, Еуштакіо, 60

Нереалізований пенальті: Ланг, 51 (Б)

Інтер – Вікторія Пльзень – 4:0

Голи: Мхітарян,35, Джеко, 42, 66, Лукаку, 87

Брюгге – головна сенсація цієї Ліги чемпіонів. Бельгійці завчасно вийшли у плей-офф і до сьогодні залишалися єдиною командою без пропущених голів. Порту вдалося пробити Міньйоле. Щоправда, не з першої спроби.

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За стартові пів години "дракони" створили безліч моментів. Виділявся Отавіо – капітан гостей роздавав геніальні паси. Однак його партнери все псували. Еуштакіо, Таремі, Еванілсон, Галену, Урібе не могли влучити у ворота з вигідних позицій.

Зрештою передачі Отавіо все ж зробили різницю. Португалець перехопив м'яч у центрі поля та вирізав шикарний пас на Таремі. Іранський форвард переграв голкіпера та обірвав 400-хвилинну "суху" серію Брюгге.

На початку другого тайму трапився скандальний епізод. У Карму здали нерви під час боротьби проти Мехеле у власному штрафному – істеричний удар по ногах призвів до пенальті. Ванакен не забив з 11-метрового, але арбітру щось не сподобалося, тому він попросив перебити пенальті. До м'яча підійшов Ланг... і також не забив! Обидва удари потягнув Діогу Кошта. Загалом воротар Порту взяв 4 пенальті за 3 останні матчі Ліги чемпіонів.

Порту після цього вирішив не ризикувати і забив ще два голи за кілька хвилин. Еванілсон скористався рикошетом і подвоїв перевагу, а Еуштакіо завершив хорошу атаку за участю Галену та Таремі. Брюгге поплив і пропустив четвертий – Галену та Отавіо шикарно розіграли, Таремі забив.

Таким чином Порту взяв реванш за домашню ганьбу з Брюгге місяць тому. Португальці набрали 9 очок і зробили заявку на плей-офф (5 балів гандикапу над Атлетіко). В останньому турі "драконам" просто треба буде не програти мадридцям.

Роман Яремчук і Едуард Соболь на поле не вийшли. Зліва в обороні грав навіть не конкурент Соболя Мейєр, а номінальний вінгер Б'юкенен. Яремчук не отримав шанс. Сова через дискваліфікацію не грав, однак тренер віддав перевагу Лангу, а на заміну випустив Нуса. Українець зовсім не має довіри.

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Інтер виграв дуель у Барселони ще два тижні тому, розписавши нічию на Камп Ноу. Сьогодні "нерадзуррі" оформили вихід у плей-офф офіційно. Перемога над чеською Вікторією гарантує Інтеру 1/8 фіналу, а Барселону викидає в Лігу Європи ще до матчу з Баварією.

Італійці розривали чехів весь матч. Вікторія дивом протрималася 35 хвилин, адже Дімарко та Мхітарян мали забивати раніше. Генріх знайшов свій гол, точніше – Джеко знайшов для нього гол. Під час подачі зліва боснієць стягнув на себе всіх суперників, а Мхітарян спокійно пробив у порожній кут.

Джеко вирішив, що благодійності вистачить, і почав забивати сам. Перший м'яч Едін оформив ще до перерви, скориставшись грандіозним пасом Барелли та прострілом Дімарко. У другому таймі Джеко оформив дубль, коли Мартінес гарно розібрався в штрафному майданчику та викотив під удар.

Інтер міг забивати ще не раз. Вийшов Лукаку, який два місяці пропустив через травму, і спробував пробити через себе. А потім і забив, розігравши стіночку з Корреа. Але це все вже не мало жодного значення. Міланці набрали 10 очок і вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів. Вікторія фінішує останньою в групі.

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