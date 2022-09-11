Чемпіонат Бельгії 2022/23, 8-й тур

Серен Юнайтед – Брюгге – 0:2

Голи: Ларін, 52, Ванакен, 68

Обидва голи Брюгге забив у другому таймі, і в обох випадках саме Яремчук віддавав вирішальну передачу. Спочатку вийшов досить курйозний гол Ларіна. Нуса зміщувався в центр, захисник спробував відібрати, але не вдало. Вінгер встиг зорієнтуватись та віддав на Яремчука, а той у дотик переправив на Ларіна, який і відкрив рахунок у зустрічі.

Яремчук дублем з асистів допоміг Брюгге перемогти в матчі чемпіонату Бельгії

Другий гол вийшов дещо схожим. Закидання з глибини було на Яремчука, але українця випередив Сков Ольсен, який пасом відіграв воротаря. Роман перебував під гострим кутом до воріт в оточенні двох захисників, тому замість удару віддав набігаючому Ванакену – той не міг схибити з такої близької відстані.

Додамо, що це вже другий матч Яремчука в чемпіонаті Бельгії після повернення. Українець продовжує результативно виступати, оскільки в першому поєдинку відзначився дебютним голом.

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? | Cyle Larin was in de wolken met zijn eerste doelpunt voor @ClubBrugge! #SERCLU pic.twitter.com/oEoH7U7ttm — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 10, 2022