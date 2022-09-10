Яремчук дублем з асистів допоміг Брюгге перемогти в матчі чемпіонату Бельгії
Брюгге впевнено здолав Серен Юнайтед в матчі 8-го туру чемпіонату Бельгії, а Роман Яремчук став одним з героїв "синьо-чорних". Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.
Чемпіонат Бельгії 2022/23, 8-й тур
Серен Юнайтед – Брюгге – 0:2
Голи: Ларін, 52, Ванакен, 68
Брюгге підходив до матчу в статусі фаворита – Серен Юнайтед наразі перебуває в зоні вильоту. В стартовому складі бельгійського гранда вийшли обидва українці – Роман Яремчук та Едуард Соболь.
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Перша половина пройшла без голів, але в другій половині Брюгге оформив переконливу перемогу. В обох взяттях воріт взяв участь Роман Яремчук – українець спочатку асистував Ларіну, а потім і Ванакену.
Таким чином, Брюгге набрав 19 очок та розташувався на другій сходинці з 19 очками в активі. Серен Юнайтед з 6 пунктами залишився у зоні вильоту.
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