Брюгге впевнено здолав Серен Юнайтед в матчі 8-го туру чемпіонату Бельгії, а Роман Яремчук став одним з героїв "синьо-чорних". Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Бельгії 2022/23, 8-й тур

Серен Юнайтед – Брюгге – 0:2

Голи: Ларін, 52, Ванакен, 68

Брюгге підходив до матчу в статусі фаворита – Серен Юнайтед наразі перебуває в зоні вильоту. В стартовому складі бельгійського гранда вийшли обидва українці – Роман Яремчук та Едуард Соболь.

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Перша половина пройшла без голів, але в другій половині Брюгге оформив переконливу перемогу. В обох взяттях воріт взяв участь Роман Яремчук – українець спочатку асистував Ларіну, а потім і Ванакену.

Таким чином, Брюгге набрав 19 очок та розташувався на другій сходинці з 19 очками в активі. Серен Юнайтед з 6 пунктами залишився у зоні вильоту.

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