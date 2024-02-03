Валенсія в рамках 23-го туру чемпіонату Іспанії приймає Альмерію. Дивіться стартові склади команд у цій новині на "Футбол 24".

Матч 23-го туру Прімери між Валенсією та Альмерією стартує о 15:00 за Києвом. Стежити за головними подіями можна у текстовому онлайні на "Футбол 24".

"Яремчук проводить у Валенсії жалюгідний час": в Іспанії оголосили невтішний вирок форварду збірної України

Український форвард Роман Яремчук повертається в основу Валенсії і розпочне матч з перших хвилин. Нагадаємо, у поточному сезоні наш земляк провів за "кажанів" 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи.

Валенсія після 22-х турів йде у турнірній таблиці Ла Ліги на восьмій сходинці, маючи у своєму доробку 32 очки.

Стартові склади

Валенсія:

Альмерія:

Лунін допоміг Реалу перемогти Хетафе – "сухий" матч, ефектний сейв українця і дубль Хоселу повернули Мадрид на вершину