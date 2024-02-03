Валенсия в рамках 23-го тура чемпионата Испании принимает Альмерию. Смотрите стартовые составы команд в этой новости на "Футбол 24".

Матч 23-го тура Примеры между Валенсией и Альмерией стартует в 15:00 по Киеву. Следить за главными событиями можно в текстовом онлайне на "Футбол 24".

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Украинский форвард Роман Яремчук возвращается в основу Валенсии и начнет матч с первых минут. Напомним, в текущем сезоне наш земляк провел за "летучих мышей" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

Валенсия после 22-х туров идет в турнирной таблице Ла Лиги на восьмой строчке, имея в своем активе 32 очка.

Стартовые составы

Валенсия:

Альмерия:

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