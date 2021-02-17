Форвард Гента і збірної України Роман Яремчук отримав визнання за результативну гру у Бельгії.

EA Sports у своєму Twitter представила команду 21-го тижня FIFA 21. Розробники покращили картки декількох гравців, які були найяскравішими минулого тижня.

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У символічну команду потрапив і Роман Яремчук. Форвард Гента у переможному матчі проти Мускрона (4:0) записав до свого активу феєричний хет-трик та асист. Компанію нападнику збірної України склали зірки, серед яких є Ромелу Лукаку та П'єр-Емерік Обамеянг.

Зауважимо, у поточному сезоні Яремчук зіграв у 29 матчах у всіх турнірах, відзначився 16 голами та 5 асистами.

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