Яремчук не зникав із радарів Фенербахче – тренер "канарок" наполягає на підписанні українця
18:54 - Читать на русском
Успіхи Романа Яремчука у Бельгії не минають безслідно.
Фенербахче не зміг підписати Романа Яремчука під час зимового трансферного вікна і спробує придбати українця влітку, повідомляє Fotomac.
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Головний тренер турецького гранда Ерол Булут особисто переконує керівництво клубу придбати 25-річного форварда. Раніше Роман неодноразово заявляв, що також хотів би покинути Гент.
У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Яремчук провів 21 матч, в яких відзначився 13-ма голами та 4-ма асистами.
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