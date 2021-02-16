Успіхи Романа Яремчука у Бельгії не минають безслідно.

Фенербахче не зміг підписати Романа Яремчука під час зимового трансферного вікна і спробує придбати українця влітку, повідомляє Fotomac.

Яремчук знову налаштований покинути Гент – бельгійський ЗМІ озвучив просту причину

Головний тренер турецького гранда Ерол Булут особисто переконує керівництво клубу придбати 25-річного форварда. Раніше Роман неодноразово заявляв, що також хотів би покинути Гент.

У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Яремчук провів 21 матч, в яких відзначився 13-ма голами та 4-ма асистами.

Яремчук провів найкращий матч у кар'єрі – історичний титул близько, ЗМІ назвали героєм, а фанати порівнюють з Кейном