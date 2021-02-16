Гент розібрався з Мускроном у 26-му турі Ліги Жупіле (4:0). Роман Яремчук відзначився у другому поєдинку поспіль та став головним героєм матчу – нападник "буйволів" забив 3 м'ячі та віддав розкішний гольовий пас, який став окрасою зустрічі. Гент впевнено розгромив борця за виживання, перервавши безвиграшну серію, та піднявся на 12-ту сходинку турнірної таблиці. Від плей-офф за Лігу Європи "буйволів" відділяють лише 3 очки, а в активі Яремчука вже 16 голів та 5 асистів у 29-ти матчах кампанії 2020/21. Хет-трик Романа у ворота Мускрона став для нього другим як у поточному сезоні, так і у професіональній кар'єрі.

Яремчук хет-триком і асистом допоміг Генту перервати триматчеву безвиграшну серію (відео)

Зрозуміло, що саме 25-річний українець був визнаний найкращим гравцем поєдинку, отримавши найвищі оцінки. Статистичний портал Sofa Score оцінив гру Яремчука у 9.1 – найвищий бал у складі обох команд із величезним відривом. Окрім результативних дій, вражає і точність передач у виконанні Романа – високі як для форварда 82% (31 точний пас із 38-ми). Who Scored пішов ще далі – максимально можлива "десятка" для нападника збірної України, який став справжнім жахом для оборони та кіпера Мускрона. InStat же підрахував, що Роман провів найкращий матч за Гент у кар'єрі – рекордні 406 очок (попередній найкращий показник складав 379 балів).

Sporza теж віддав Яремчуку титул "гравця матчу". Вирішальним, на думку видання, став другий гол, який Роман створив вчасним та елегантним пасом п'ятою на Таріка Тіссудалі. "Яремчук не реалізував кілька шансів, але, зрештою, оформив хет-трик та відмінний гольовий пас. Більш ніж достатньо для перемоги команди", – підсумовує видання.

Voetbalprimeur зазначив, що захист Мускрона невиправдано дав занадто багато свободи українському бомбардиру. "Шоу та повернення великого Романа Яремчука", – так підписали відео феєрії форварда "синьо-жовтих".

Nieuwsblad також відзначив бомбардирські подвиги Яремчука, але водночас підкреслив повернення ще одного вагомого для Гента футболіста. Вадіс Оджіджа-Офо (так, той самий, який не зміг вийти на поле в матчі Ліги Європи через принциповість Катерини Монзуль) є системоутворюючим гравцем команди. Вийшовши на заміну, півзахисник за 25 зіграних хвилин оформив одразу дві гольові передачі на Яремчука, який після матчу відзначив роль партнера у командному успіху. Нарешті, новачок Тарік Тіссудалі після розкішного асисту українця забив вже свій 4-й гол за Гент – саме на це тріо фанати "буйволів" покладають головні сподівання у завершальній частині сезону. Воно й не дивно – 8 голів та 5 асистів на трьох у останніх трьох матчах!

До слова, про фанатів. Раніше вболівальники Гента не шкодували критики для українця через його відкрите бажання піти з клубу, але зараз змінюють гнів на милість. Принаймні, деякі з них у соцмережах вже порівнюють Яремчука з Харрі Кейном. Як відомо, від любові до ненависті – один крок, у чому раніше пересвідчився сам екс-форвард Динамо, але зараз Роман іде зворотним шляхом. Такі виступи – ідеальний спосіб налагодити стосунки з фанатами, які дещо погіршили своє ставлення після заяв Яремчука про бажання змінити клубну прописку.

Зауважимо, що попри відмінний матч, Яремчуку не варто спочивати на лаврах. Вже у п'ятницю, 19 лютого, Гент проведе важливий виїзний поєдинок проти Мехелена – конкурента за топ-8 та зону Ліги Європи. Наставник "буйволів" Хейн Ванхазебрук відзначив слабку реалізацію моментів у виконанні того ж Романа – так, вчора українець забив тричі, але змарнував ще два відмінні моменти. Подібне марнотратство пройшло з Мускроном, але не факт, що пройде і надалі. Зрештою, і сам Яремчук розуміє, що все тільки починається. "За кожним успіхом стоїть багато роботи", – написав форвард збірної України в Instagram після вчорашньої гри.

До слова, хет-трик у ворота Мускрона дозволив Яремчуку наблизитися до ще однієї вершини. Українець за 3,5 роки зіграв за "буйволів" вже 138 матчів та лише на 3 голи відстає від Еріка Віскаля, який є найкращим бомбардиром Гента з 1980 року – саме тоді почали вести відповідні підрахунки (57 м'ячів проти 54-х у уродженця Львова). Не секрет, що поточний сезон практично напевне є останнім для Романа в Бельгії. Чому б не залишити як пам'ять про себе статус найкращого бомбардира клубу? Залишилося не так і багато – очікують, що Яремчук впише своє прізвище в історію "буйволів" вже найближчими тижнями. Звісно, якщо збереже таку ж динаміку результативності, а травми оминуть бомбардира.

А тим часом ЗМІ повідомили про появу чергового іменитого претендента на українця. Раніше інтерес до Романа приписували Ромі, Галатасараю та Спортінгу. Сьогодні ж турецький Fotospor повідомив, що на Яремчука поклав око ще один стамбульський гранд – Фенербахче...

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Хет-трик Романа Яремчука у матчі Гент – Мускрон 15 лютого 2021 (відео)