Форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук получил признание за результативную игру в Бельгии.

EA Sports в своем Twitter представила команду 21-й недели FIFA 21. Разработчики улучшили карточки нескольких игроков, которые были самыми яркими на прошлой неделе.

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В символическую сборную попал и Роман Яремчук. Форвард Гента в победном матче против Мускрона (4:0) записал в свой актив феерический хет-трик и ассист. Компанию нападающему сборной Украины составили звезды, среди которых Лукаку и Обамеянг.

Заметим, что в текущем сезоне Яремчук сыграл в 29 матчах во всех турнирах, отметился 16 голами и 5 ассистами.

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