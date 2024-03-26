Нападник збірної України Роман Яремчук став головним героєм поєдинку з Боснією і Герцеговиною – виступ українця привернув увагу УЄФА.

В офіційному твіттері УЄФА опублікували відео з виступом Романа Яремчука проти Боснії і Герцеговини.

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Нападник вийшов на заміну на 81-й, а вже через 4 хвилини зрівняв рахунок, забивши після передачі Коноплі з флангу. А на 88-й хвилині Яремчук точним навісом з флангу знайшов у штрафному Артема Довбика, який забив переможний гол.

Додамо, що для виходу на Євро-2024 Україні залишилось здолати Ісландію. Поєдинок відбудеться вже сьогодні, 26-го березня, у польському Вроцлаві.

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