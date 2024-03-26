Нападающий сборной Украины Роман Яремчук стал главным героем поединка с Боснией и Герцеговиной – выступление украинца привлекло внимание УЕФА.

В официальном твиттере УЕФА опубликовали видео с выступлением Романа Яремчука против Боснии и Герцеговины.

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Нападающий вышел на замену на 81 минуте, а уже через 4 минуты сравнял счет, забив после передачи Конопли с фланга. А на 88-й минуте Яремчук точным навесом с фланга нашел в штрафной Артема Довбика, который забил победный гол.

Добавим, что для выхода на Евро-2024 Украине осталось одолеть Исландию. Поединок состоится уже сегодня, 26-го марта, в польском Вроцлаве.

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