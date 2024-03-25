"Знаєте, треба менше казати в пресі, що це матч нашого життя, що нам потрібно обов'язково перемагати. Нам потрібно менше говорити та більше робити на футбольному полі. Всі ми розуміємо, що для нас важливий матч. Всі хлопці виступають на досить високому рівні у клубах. Представляти свою країну – зовсім інше. Звичайно, треба менше говорити та завтра показати, що ми не на словах хороші футболісти, а на ділі.

Гравці збірної України не святкували перемогу над Боснією – Караваєв назвав причину

Як впливає те, що в команді багато гравців з різних клубів, у тому числі європейських? Це плюс для нашої країни, адже ми граємо в найкращих чемпіонатах світу. Звичайно, тренерському штабу непросто нас всіх зібрати в одну схему, щоб однаково думали. У клубах ми граємо за різними схемами: хтось з двома нападниками, хтось з одним. Рівень футболістів виріс. Потрібно показувати це на полі, тому що в минулій грі ми не показали свій рівень. Тут збереться багато наших уболівальників і дуже відповідальний матч.

Розмова в команді після гри з Боснією? Не знаю, хто таке сказав, якщо це була розмова в команді, то це поганий... Ми поговорили про те, що вже пройшли такий досвід після Шотландії, коли в нас була велика ейфорія, бо ми за крок від чемпіонату світу. У матчі проти Уельсу ми розчарували всю країну, плакались та витирали соплі одне одному.

Була розмова, щоб цього не повторилось, забули матч з Боснією і вирушили в готель з настроєм на наступну гру. Ситуація в країні не дозволяє святкувати зараз. Потрібно втішити наших уболівальників та хлопців, які тримають фронт", – поділився Яремчук на прес-конференції.

Нагадаємо, вже завтра, 26-го березня відбудеться вирішальний матч за вихід на Євро-2024 між Україною та Ісландією. Гра відбудеться у польському Вроцлаві, початок о 21:45.

Україна – Ісландія: пресконференція Реброва перед фіналом за Євро – Циганков, ризикована схема і шкода від ідеї Шевченка