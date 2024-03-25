– Чи готовий завтра зіграти Віктор Циганков?

– Сподіваємось. Він тренується кілька днів. Будемо ухвалювати рішення завтра безпосередньо перед матчем. Він тренується тільки 2 дні. Зараз головне – його фізичні кондиції.

– У матчі з Боснією ви перейшли на гру в 2 форварди. Роман Яремчук сказав, що йому так комфортно ще з Валенсії. Чи є можливість знову побачити цю схему завтра?

– Так, є можливість.

Україна – Ісландія: де дивитися вирішальний матч плей-офф за Євро-2024

– Тренер ісландців зауважив, що Україна відчуває тиск, і це може зіграти їм на користь. Як ви гадаєте, чи відчуває команда тиск відповідальності? Який моральний стан в останні дні?

– Гадаю, цей тиск відчуває не тільки збірна, а й вся Україна. Щодня ми зазнаємо ракетних обстрілів. Думаю, гравці розуміють, для кого вони грають. Цей матч дуже важливий для нас усіх – потрібно допомогти нашим людям, надати якісь емоції. Впевнений, гравці це розуміють. Я не можу сказати, що це тиск. Я перед грою сказав хлопцям – важливо робити те, що ви любите, що ви можете. Якісно відпрацювати на полі. Тому завтра гравці повинні зосередитися на грі і не думати про інші речі.

– Як гадаєте, яка головна загроза від збірної Ісландії?

– Для мене Ісландія – це хороші, технічні гравці, але насамперед це команда. Вони дисципліновані, вміють використовувати свої вміння. Звичайно, це дуже серйозна команда. Але знову – я вірю у своїх гравців, ми знаємо, як грати завтра з нашою підтримкою, як використати свої найкращі вміння.

– За останні місяці три топ-тренери поскаржилися на втому від футболу (Клопп, Хаві, Анчелотті). Чи кайфуєте ви від роботи у такий період для України?

– Я вже відповідав на це питання перед минулою грою. Я завжди маю велике задоволення працювати на Україну. В будь-який час, а зараз це для мене навіть більш важливо і цікаво. Я люблю працювати з українськими гравцями, які мене розуміють, які намагаються щось зробити. Тому в цей час працювати для України – дуже почесно для мене.

– Наскільки Зінченко готовий провести 2 матчі поспіль?

– Я не знаю. Подивимось завтра. Це таке запитання... Ми ще навіть не вирішили, чи буде Зінченко грати. Я вважаю, що Олександр заслуговує грати. Він патріот. На жаль, дуже багато пропустив в Арсеналі. Будемо зараз ухвалювати рішення.

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– Ви забивали Ісландії переможний м'яч у 1999-му. Чи згадували ви цей гол і наскільки сучасна Ісландія відрізняється від тієї, 25-річної давнини?

– Я дізнався про це, коли мені надали інформацію. Я навіть не пам'ятаю ні того гола, ні тієї Ісландії. Вважаю, що зараз Ісландія дуже сильно додала. Це насамперед дисципліна. Читав, що вони зробили дуже багато шкіл, полів у такій маленькій країні. Тож думаю, що зараз Ісландія зовсім інша, ніж у мої ігрові роки.

– Тренер Ісландії сказав, що футболіст на полі думає тільки про футбол. Як гадаєте, це можливо у контексті нинішнього життя вашої країни? Чи це все ж більше ніж футбол?

– Важко сказати. Перед матчем вони відчувають цей тиск, атмосферу, всі ці заяви навколо. Але коли виходиш на поле, робиш перший дотик до м'яча, то про все це забуваєш. Гадаю, не буде жодних проблем з мотивацією на полі. Ймовірно, дехто нервуватиме трохи більше, але з першого кроку на полі вони будуть думати тільки про гру.

Звичайно, ми враховуємо контекст. Зранку я бачив, як кожен футболіст перечитує стрічку новин у телефоні – що там в Україні, в Києві. Авжеж, це важко для них, там їхні сім'ї. Але я впевнений, що вони будуть тільки більш агресивні, більш вмотивовані.

– Як гадаєте, чи доречно робити заміни голкіперів у таких спарених матчах, особливо коли кону стоїть чемпіонат Європи? Чи можна робити таке?

– Не знаю, можна чи не можна. Якісь травми, ще щось – всяке може бути. Але я вже казав раніше, що дуже задоволений нашими голкіперами. Усі вони мають практику на дуже високому рівні. Подивимось.

– Зараз навколо збірної багато медіаконтенту. Часто українські тренери проти такої активності. Як ви до цього ставитесь, і чи може це впливати на гравців?

– Якщо ви бачите, що активність більша, то я ставлюсь позитивно. Вважаю, що це допоможе гравцям, ми повинні бути відкриті в цей важкий час для України. Усі повинні розуміти, що думають гравці, що зараз коїться в збірній. Тому я не проти і вдячний Андрію Шевченку, який питав у мене дозволу. Це його ідея – надавати більше інформації для вболівальників.

– Футболісти взяли на себе провину за поганий матч проти Боснії. Ви можете пояснити, чому на такому рівні вони не виконали установку тренера? І як уникнути цього у завтрашньому матчі?

– Я вважаю, що грали ми погано, але задуматися повинні всі – в чому проблема. Я вже для себе задумався. Гравці провели розмову в роздягальні, потім обговорили на зборі. Я впевнений, що ми усі завтра вийдемо в іншому настрої.

Бачите, з одного боку відкритість команди це гарно, але пів прес-конференції ми намагаємося коментувати висловлювання гравців після минулого матчу, – резюмував Ребров.

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