Нападник Валенсії та збірної України Роман Яремчук увійшов до команди тижня в EA FC 24.

Яремчук став героєм збірної України у півфіналі плей-офф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини. Роман вийшов на 81-й хвилині за рахунку 0:1, оформив гол + пас та допоміг команді вийти до фіналу плей-офф, а згодом і здобути путівку на чемпіонат Європи-2024.

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Завдяки ударному виходу на заміну в матчі Боснія і Герцеговина – Україна Роман потрапив до команди тижня в популярному симуляторі EA FC 24. Українець отримав картку "інформ" з рейтингом 85, тоді як його звичайний рейтинг складає 72.

Нагадаємо, у сезоні 2023/24 Яремчук виступає за Валенсію на правах оренди з Брюгге. 28-річний нападник зіграв за "кажанів" 24 матчів і забив 4 голи. У складі збірної України Роман забив 14 голів, провівши 48 поєдинків.

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