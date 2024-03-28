Нападающий Валенсии и сборной Украины Роман Яремчук вошел в команду недели в EA FC 24.

Яремчук стал героем сборной Украины в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Роман вышел на 81-й минуте при счете 0:1, оформил гол + пас и помог команде выйти в финал плей-офф, а затем и добыть путевку на чемпионат Европы-2024.

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Благодаря ударному выходу на замену в матче Босния и Герцеговина – Украина Роман попал в команду недели в популярном симуляторе EA FC 24. Украинец получил карточку "информ" с рейтингом 85, тогда как его обычный рейтинг составляет 72.

Напомним, в сезоне 2023/24 Яремчук выступает за Валенсию на правах аренды из Брюгге. 28-летний нападающий сыграл за "летучих мышей" 24 матчей и забил 4 гола. В составе сборной Украины Роман забил 14 голов, проведя 48 поединков.

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