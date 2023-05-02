Нещодавно з'явилася інформація про конфлікт українського форварда зі спортивним директором Брюгге. Начебто саме через це Яремчук пропустив останні поєдинки чемпіонату Бельгії.

Яремчук не грає через конфлікт зі спортивним директором Брюгге, – джерело

Попри невдалий період кар'єри, за Яремчуком стежать клуби з топ-чемпіонатів. Над підписанням Романа роздумують два представники АПЛ – Лідс і Брентфорд. Про інтерес до нападника Брюгге повідомили низка ЗМІ з посиланням на Mirror.

Лідс веде боротьбу за збереження прописки у Прем'єр-лізі. "Павичі" не перебувають у зоні вильоту лише завдяки кращій різниці голів. У Брентфорда справи куди кращі – команда посідає 9 місце, лише на 4 очки відстаючи від Тоттенхема і Астон Вілли.

Нагадаємо, влітку 2022 року Брюгге виклав за Яремчука 17 мільйонів євро, побивши клубний трансферний рекорд. Українець і близько не виправдав довіри – 31 поєдинок, 2 голи, 4 асисти. Востаннє 27-річний нападник забивав ще у жовтні, а на останні матчі взагалі не потрапляв до заявки.

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