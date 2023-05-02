Яремчук отримав шанс переїхати в АПЛ – два клуби можуть врятувати українця з "полону" Брюгге
Нападник збірної України Роман Яремчук може отримати шанс реанімувати кар'єру в чемпіонаті Англії.
Нещодавно з'явилася інформація про конфлікт українського форварда зі спортивним директором Брюгге. Начебто саме через це Яремчук пропустив останні поєдинки чемпіонату Бельгії.
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Попри невдалий період кар'єри, за Яремчуком стежать клуби з топ-чемпіонатів. Над підписанням Романа роздумують два представники АПЛ – Лідс і Брентфорд. Про інтерес до нападника Брюгге повідомили низка ЗМІ з посиланням на Mirror.
Лідс веде боротьбу за збереження прописки у Прем'єр-лізі. "Павичі" не перебувають у зоні вильоту лише завдяки кращій різниці голів. У Брентфорда справи куди кращі – команда посідає 9 місце, лише на 4 очки відстаючи від Тоттенхема і Астон Вілли.
Нагадаємо, влітку 2022 року Брюгге виклав за Яремчука 17 мільйонів євро, побивши клубний трансферний рекорд. Українець і близько не виправдав довіри – 31 поєдинок, 2 голи, 4 асисти. Востаннє 27-річний нападник забивав ще у жовтні, а на останні матчі взагалі не потрапляв до заявки.
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