Недавно появилась информация о конфликте украинского форварда со спортивным директором Брюгге. Якобы именно поэтому Яремчук пропустил последние поединки чемпионата Бельгии.

Яремчук не играет из-за конфликта со спортивным директором Брюгге, – источник

Несмотря на неудачный период карьеры, за Яремчуком следят клубы из топ-чемпионатов. Над подписанием Романа размышляют два представителя АПЛ – Лидс и Брентфорд. Об интересе к нападающему Брюгге сообщил ряд СМИ со ссылкой на Mirror.

Лидс борется за сохранение прописки в Премьер-лиге. "Павлины" не находятся в зоне вылета только благодаря лучшей разнице голов. У Брентфорда дела куда лучше – команда занимает 9 место, всего на 4 очка отставая от Тоттенхэма и Астон Виллы.

Напомним, летом 2022 года Брюгге выложил за Яремчука 17 миллионов евро, побив клубный трансферный рекорд. Украинец и близко не оправдал доверия – 31 поединок, 2 гола, 4 ассиста. Последний раз 27-летний нападающий забивал еще в октябре, а на последние матчи вообще не попадал в заявку.

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