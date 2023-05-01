"Мені дивно, що Яремчук у Брюгге навіть у заявку не потрапляє. Вже у двох поспіль поєдинках. Із останніх 8-ми матчів, коли Роман виходив на поле, лише у трьох він зіграв більше 10-ти хвилин. І це не нормально! Особливо, якщо мова йде про найдорожче придбання в історії клубу, про футболіста, який за всіма якостями підходив Брюгге.

Яремчук індивідуально тренується в Брюгге – наставник дав пояснення

З того, що відомо мені, в Яремчука стався конфлікт зі спортивним директором, який має великий вплив на кадрові рішення тренерських штабів команди. Роман не грає через нефутбольні причини.

Звичайно, якби він виходив на ті хвилини і забивав, то було б по-іншому. Але востаннє він забивав у жовтні. З іншого боку, Яремчук – форвард, якому потрібна довіра і підтримка. В Генті це було і він забивав багато. Шевченко йому довіряв у збірній і він перетворився на основного форварда, який почав регулярно забивати.

У Брюгге, як кажуть футболісти, Яремчука "зачехляють". Прийшов Скот Паркер, який пішов на перекір і ставив Яремчука, але його швиденько прибрали. Окрім того, оливи у вогонь підливають вболівальники. Вони згадують про рекордні гроші, які було витрачено на Яремчука, про велику зарплату і низьку результативність. В Бельгії переконані, що влітку Брюгге буде продавати Яремчука. Медіа пишуть, що клуб повідомив про своє рішення Романа і нюанс лише в ціні питання. Власне від виставленого цінника і залежить інтерес. Від своїх джерел я не почув, що Яремчук виставлений на трансфер.

Конкретного інтересу до Яремчука зараз немає. В нього контракт ще на 3 роки і Брюгге потрібно зважити всі "за" і "проти". Є варіант "закопати сокиру війни", довіряти футболісту, розуміючи, що рекордні гроші платили не просто так, а за якісного форварда. Є варіант продати влітку за значно менші гроші, ніж за нього заплатили. Багато за футболіста, який мало грає і не забиває – не заплатять. Сам Яремчук може сидіти в клубі з чинним контрактом і відпочивати, але знаючи його, навряд чи він обере такий варіант. Варто дочекатися вибору нового тренера Брюгге та його позиції щодо перспектив Яремчука і тоді вже прийматиметься якесь рішення", – сказав Вацко у своїй програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, український форвард обійшовся Брюгге у 17 млн євро. У поточному сезоні він провів за "чорно-синіх" 26 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 3 асисти. Transfermarkt оцінює гравця у 9 млн євро.

Яремчук провалився у Брюгге: причини, наслідки, наскільки реальне повернення в Динамо і всюдисущий Ребров