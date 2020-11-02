Форвард Гента Роман Яремчук отримав привітання від партнерів по команді одразу після матчу.

Українець забув забрати із собою м'яч після трьох голів у ворота Васланд-Беверена.

Яремчук оформив історичний хет-трик за тайм – один із голів нагадав фірмовий прорив Мессі

Втім, партнери по команді принесли сферу головному герою матчу, повідомляє Instagram Гента. Після привітань від одноклубників, гравці пішли робити святкову світлину із Яремчуком.

Нагадаємо, "буйволи" завдяки хет-трику українського форварда розбили Васланд-Беверен та піднялись на 12 місце у турнірній таблиці. Роман забив уже шостий м'яч у поточному чемпіонаті Бельгії, піднявшись на третє місце у списку бомбардирів.

Гент розгромив Васланд-Беверен завдяки гольовій феєрії від Яремчука