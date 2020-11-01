У матчі 11-го туру чемпіонату Бельгії Гент на виїзді зустрічався з Васланд-Бевереном. Після першого тайму "буйволи" вели з рахунком 4:0.

Пластун підхопив коронавірус

Героєм першої сорокап'ятихвилинки став форвард збірної України Роман Яремчук, який зумів відзначитись хет-триком. Насправді українець забив чотири рази, але перший гол п'ятою арбітр не зарахував, зафіксувавши гру рукою.

В середині тайму, за рахунку 1:0 на користь своєї команди Роман, отримавши м'яч мало не у центрі поля, протягнув сферу до штрафного майданчика суперника, змістився вліво і влучно пробив у дальній кут воріт.

Вже за вісім хвилин наш легіонер вдало замкнув простріл іранського захисника Гента Мілада Мохаммаді.

А за хвилину до закінчення першого тайму Яремчук скористався розрізним пасом Вадіса Оджіджа-Офо і, вийшовши сам на сам з голкіпером, записав до свого активу перший хет-трик за час виступів за Гент.

До слова, ще один українець Роман Безус розпочав матч на лаві запасних. Ігор Пластун участі у поєдинку не брав – як повідомлялось раніше, він здав позитивний тест на коронавірус і відправився на самоізоляцію.

Посмертна спадщина Лобановського для Моурінью, а Шева – прототип Мбаппе. Як Динамо двічі осоромило Барселону в 1997-му