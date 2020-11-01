Чемпіонат Бельгії, 11-й тур

Васланд-Беверен – Гент – 1:4

Голи: Сінані, 51 – Дорш, 27, Яремчук, 29, 37, 44

Нереалізований пенальті: Дорш, 26

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Форвард Гента Роман Яремчук вже у першому таймі зняв усі питання щодо переможця поєдинку. Гравець збірної України відвантажив три красиві голи супернику і навіть був близьким до покеру, але рефері скасував взяття воріт через офсайд. Ще одним м'ячем відзначився Ніклас Дорш.

У другому таймі гості збавили оберти і навіть дозволили гравцям Васланд-Беверен відквитати один гол, але на цьому потуги господарів завершились.

Перемога дозволила Генту піднятись на 12-ту сходинку, Васланд-Беверен залишився у зоні вильоту – 17-те місце.

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