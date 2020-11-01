Гент розгромив Васланд-Беверен завдяки гольовій феєрії від Яремчука
Васланд-Беверен приймав Гент в рамках 11-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт на Футбол 24.
Чемпіонат Бельгії, 11-й тур
Васланд-Беверен – Гент – 1:4
Голи: Сінані, 51 – Дорш, 27, Яремчук, 29, 37, 44
Нереалізований пенальті: Дорш, 26
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Форвард Гента Роман Яремчук вже у першому таймі зняв усі питання щодо переможця поєдинку. Гравець збірної України відвантажив три красиві голи супернику і навіть був близьким до покеру, але рефері скасував взяття воріт через офсайд. Ще одним м'ячем відзначився Ніклас Дорш.
У другому таймі гості збавили оберти і навіть дозволили гравцям Васланд-Беверен відквитати один гол, але на цьому потуги господарів завершились.
Перемога дозволила Генту піднятись на 12-ту сходинку, Васланд-Беверен залишився у зоні вильоту – 17-те місце.
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