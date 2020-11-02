Яремчук получил подарок от партнеров по Генту после первого хет-трика в карьере
Форвард Гента Роман Яремчук получил поздравления от партнеров по команде сразу после матча.
Украинец забыл забрать с собой мяч после трех голов в ворота Васланд-Беверена.
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Впрочем, партнеры по команде принесли сферу главному герою матча, сообщает Instagram Гента. После поздравлений от одноклубников, игроки пошли делать праздничную фотографию с Яремчуком.
Напомним, "буйволы" благодаря хет-трику украинского форварда разбили Васланд-Беверен и поднялись на 12 место в турнирной таблице. Роман забил уже шестой мяч в текущем чемпионате Бельгии, поднявшись на третье место в списке бомбардиров.
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