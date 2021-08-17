Форвард збірної України Роман Яремчук з перших хвилин почав підкорювати нову для себе Прімейра-лігу.

Аналітичний ресурс SofaScore підбив підсумок другого туру чемпіонату Португалії, виділивши одинадцять найкращих футболістів ігрового дня.

"Яремчук готовий вибухнути в Португалії": екс-наставник українця розкрив дві найсильніші риси форварда

У цій символічній команді знайшлось місце Яремчуку, який отримав оцінку 8,1. У дебютному для себе матчі Прімейра-ліги Роман оформив гол+асист і заробив вилучення для гравця Аруки. Ця зустріч завершилась перемогою "орлів" 2:0.

Нагадаємо, український форвард перебрався у Португалію з Гента, підписавши контракт із Бенфікою на п'ять років.

Яремчук оформив гол+асист і заробив вилучення для суперника – дебют мрії за Бенфіку, найвищі оцінки