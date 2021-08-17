Форвард сборной Украины Роман Яремчук с первых минут начал покорять новую для себя Примейра-лигу.

Аналитический ресурс SofaScore подвел итог второго тура чемпионата Португалии, выделив одиннадцать лучших футболистов игрового дня.

"Яремчук готов взорваться в Португалии": экс-наставник украинца раскрыл две сильнейшие черты форварда

В этой символической команде нашлось место Яремчуку, который получил оценку 8,1. В дебютном для себя матче в Примейра-лиге Роман оформил гол+ассист и заработал удаление для игрока Арукы. Эта встреча завершилась победой "орлов" 2:0.

Напомним, украинский форвард перебрался в Португалию из Гента, подписав контракт с Бенфикой на пять лет.

Яремчук оформил гол+ассист и заработал удаление для соперника – дебют мечты за Бенфику, лучшие оценки