"Він готовий вибухнути в Португалії. Дві найсильніші риси Яремчука – швидкість і гра в штрафній зоні. Він високий гравець, тому може забивати будь-якими способами, зокрема – головою.

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Він приїхав до Бельгії дуже молодим. Він був трохи спантеличений, коли грав. Навіть не говорив англійською. Яремчук завжди тренувався дуже інтенсивно. Роман ставав більш зрілим як футболіст, так і особистість", – цитує Вандерхаге Desporto Ao Minuto.

Додамо, що Яремчук працював під керівництвом бельгійського фахівця упродовж свого першого сезону в Генті.

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