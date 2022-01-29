Кубок португальської ліги, фінал

Бенфіка – Спортінг – 1:2

Голи: Евертон, 23 – Ігнасіу, 49, Сарабія, 78

Перший трофей сезону розіграли в Португалії – лісабонські гранди визначали володаря Кубка ліги 2021/22. Матч Бенфіка – Спортінг стартував о 21:45 за Києвом. У півфіналі "орли" в серії пенальті здолали Боавішту, а "леви" зламали опір Санта-Клари. В поточному сезоні команди вже зіграли одне дербі в рамках чемпіонату Португалії. Тоді Спортінг виграв 3:1.

Роман Яремчук вийшов у стартовому складі. Для українця це був шанс виграти перший трофей з Бенфікою, до якої він приєднався влітку 2021-го з Гента. Ба більше, 26-річний Яремчук міг здобути перший командний титул у професіональній кар'єрі.

Яремчук допоміг забити гол і змарнував низку моментів – Бенфіка продерлася у фінал Кубка Ліги

Вже на другій хвилині Спортінг організував хорошу атаку. Кіпер Бенфіки Одіссеас Влаходімос змушений був виходити з воріт і вибивати куди подалі. Активніше почала команда Рубена Аморіма – чинні чемпіони гостріше виглядали в перші хвилини, але два кутові не принесли дивідендів Спортінгу. Рейс міг закинути за комірець воротарю Бенфіки – м'яч опустився на сітку. "Орли" ж у стартові хвилин 15 абсолютно нічого не створили. Яремчук у пошуках м'яча регулярно опускався в центр поля, але запам'ятався хіба потраплянням в офсайд. М'яч зовсім не доходив до українського форварда – півзахисники Бенфіки не навантажували 15-го номера.

Тиснув Спортінг – забила Бенфіка. Команда Нелсона Веріссіму реалізувала перший же момент на екваторі тайму. Алекс Грімальдо віддав на Евертона, бразилець на замасі хитнув захисника і вгатив у ближній кут під поперечину!

"Леви" могли майже одразу відігратися. Ігнасіу перевисів Яремчука з Морату після подачі кутового і пробив у площину – сейв Влаходімоса. Сарабія, перебуваючи в офсайді, влучив у каркас воріт. До кінця тайму Бенфіка більше не загрожувала воротам Антоніо Адана, а от Влаходімос ще кілька разів вступав у гру. Відверто посередня гра "орлів", але з ідеальним результатом і реалізацією. Роман Яремчук не зміг занести ці 45 хвилин до свого активу – жодного удару по воротах. Зате пристойна статистика в єдиноборствах (5 виграних із семи).

В дебюті другого тайму Спортінг відігрався. Сарабія подав кутовий, Яремчук не дотягнувся до м'яча, а Ігнасіу знову виграв боротьбу в Морату і зрявняв рахунок. Ідентичний епізод з першої 45-хвилинки став гольовим. Пішли емоції – спалахнула сутичка в центрі поля, яку спровокував Вертонген. На 61-й хвилині українець був замінений, не приховуючи свого розчарування. Дійсно, не надто вдалий матч від Яремчука.

Бенфіці дуже бракувало лідерів – Отаменді, Рафа Сілва і Дарвін Нуньєс з різних причин не могли допомогти команді. Спортінг продовжував тиснути і просив пенальті після падіння Порро в боротьбі з Грімальдо – рефері не призначив 11-метровий. Ще одна швидка контратака "левів" 3 в 2 завершилася бездарним пасом Матеуса, який перехопив Лазаро. Не пощастило Паулінью, який влучив у поперечину. Вдруге каркас воріт зіграв за команду Яремчука.

"Орли" ледь трималися – Діаш, який щойно вийшов, втратив м'яч на лінії штрафного і був змушений збивати Порро. По такій грі здавалося, що серія пенальті стане межею мрій для Бенфіки, яка абсолютно не думала про атаки. Зрештою, Спортінг заслужено вийшов вперед. "Зелено-білі" перехопили м'яч в центр поля, Порро довгим пасом знайшов Сарабію, а іспанець технічно пробив повз Влаходімоса. Жодного офсайду не було – камбек команди Рубена Аморіма!

"Червоні" таки влаштували тиск, намагаючись перевести гру в серію пенальті, але зрівняти рахунок не змогли. Спортінг заслужено тріумфує у фіналі Кубка ліги, а Роман Яремчук, на жаль, поки змушений відкласти мрії про перший трофей у кар'єрі.

Захисник-голкіпер та його Комори: гроші ФІФА і ноунейм з трясовини створили сенсацію Африки, сумна доля головного героя