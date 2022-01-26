Кубок Португальської ліги, 1/2 фіналу

Бенфіка – Боавішта – 1:1 (пенальті – 3:2)

Голи: Евертон, 7 – Альфонсо, 53 (п)

Лісабонці активно почали поєдинок і відкрили рахунок на 16-й хвилині. Роман Яремчук скинув м'яч на хід Евертону, захисники Боавішти завадили один одному, і бразилець вразив ворота гостей. Бенфіка продовжувала домінувати, але подвоїти перевагу не вдавалося. Зокрема, кілька хороших моментів змарнував Яремчук.

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Після перерви Боавішта змогла вирівняти гру і навіть зрівняти рахунок. Щоправда, Альфонсо це зробив з пенальті. Залишалося ще 40 хвилин гри, але ніхто так і не спромігся вирвати перемогу. Овертайму не було. Все вирішувалося в серії 11-метрових. З 10 ударів команди реалізували рівно половину – на один більше у Бенфіки. У фіналі команда Яремчука зіграє з переможцем пари Спортінг – Санта Клара.