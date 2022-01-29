Кубок португальской лиги, финал

Бенфика – Спортинг – 1:2

Голы: Эвертон, 23 – Игнасиу, 49, Сарабия, 78

Первый трофей сезона разыграли в Португалии – лиссабонские гранды определяли обладателя Кубка лиги 2021/22. Матч Бенфика – Спортинг стартовал в 21:45 по Киеву. В полуфинале "орлы" в серии пенальти одолели Боавишту, а "львы" сломили сопротивление Санта-Клары. В этом сезоне команды уже сыграли одно дерби в рамках чемпионата Португалии. Тогда Спортинг выиграл 3:1.

Роман Яремчук вышел в стартовом составе. Для украинца это был шанс выиграть первый трофей с Бенфикой, к которой он присоединился летом 2021-го из Гента. Более того, 26-летний Яремчук мог завоевать первый командный титул в профессиональной карьере.

Яремчук помог забить гол и упустил ряд моментов – Бенфика прорвалась в финал Кубка Лиги

Уже на второй минуте Спортинг организовал хорошую атаку. Кипер Бенфики Одиссеас Влаходимос вынужден был выходить из ворот и выбивать куда подальше. Активнее начала команда Рубена Аморима – действующие чемпионы острее выглядели в первые минуты, но два угловых не принесли дивидендов Спортингу. Рейс мог забросить за воротничок вратарю Бенфики – мяч опустился на сетку. "Орлы" же в стартовые минут 15 абсолютно ничего не создали. Яремчук в поисках мяча регулярно опускался в центр поля, но запомнился разве что попаданием в офсайд.

Давил Спортинг – забила Бенфика. Команда Нелсона Вериссиму реализовала первый же момент на экваторе тайма. Алекс Гримальдо отдал на Эвертона, бразилец на замахе качнул защитника и вонзил мяч в ближний угол под перекладину!

"Львы" могли почти сразу отыграться. Игнасиу перевисел Яремчука с Морату после подачи углового и пробил в створ – сейв Влаходимоса. Сарабия, находясь в офсайде, поразил каркас ворот. До конца тайма Бенфика больше не угрожала воротам Антонио Адана, а вот Влаходимос еще несколько раз вступал в игру. Откровенно посредственная игра "орлов", но с идеальным результатом и реализацией. Роман Яремчук не смог занести эти 45 минут в свой актив – ни одного удара по воротам.

В дебюте второго тайма Спортинг отыгрался. Сарабия подал угловой, Яремчук не дотянулся до мяча, а Игнасиу снова выиграл борьбу у Морату и сравнял счет. Идентичный эпизод из первой 45-минутки стал голевым. Пошли эмоции – вспыхнула стычка в центре поля, которую спровоцировал Вертонген. На 61-й минуте украинец был заменен, не скрывая своего разочарования. Действительно, не слишком удачный матч от Яремчука.

Бенфике очень не хватало лидеров – Отаменди, Рафа Силва и Дарвин Нуньес по разным причинам не могли помочь команде. Спортинг продолжал давить и просил пенальти после падения Порро в борьбе с Гримальдо – рефери не назначил 11-метровый. Еще одна быстрая контратака "львов" 3 в 2 завершилась бездарным пасом Матеуса, который перехватил Лазаро. Не повезло Паулинью, попавшего в перекладину. Второй раз каркас ворот сыграл за команду Яремчука.

"Орлы" едва держались – только что вышедший Диаш потерял мяч на линии штрафной и был вынужден сбивать Порро. По такой игре казалось, что серия пенальти станет пределом мечтаний для Бенфики, совершенно не думавшей об атаках. В итоге, Спортинг заслуженно вышел вперед. "Зелено-белые" перехватили мяч в центр поля, Порро длинным пасом нашел Сарабию, а испанец технично пробил мимо Влаходимоса. Никакого офсайда не было – камбэк команды Рубена Аморима!

"Красные" устроили давление, пытаясь перевести игру в серию пенальти, но сравнять счет не смогли. Спортинг заслуженно триумфует в финале Кубка лиги, а Роман Яремчук, к сожалению, пока вынужден отложить мечты о первом трофее в карьере.

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