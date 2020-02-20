Яремчук назвав приблизний термін повернення до тренувань – форвард збірної України налаштований оптимістично

Нападник Гента та збірної України Роман Яремчук оцінив свій процес реабілітації після операції на ахіллі.

"Наразі я проходжу курс реабілітації в Сербії, відновлення йде дуже добре. Думаю, що до кінця місяця почну бігати і поступово приступати до тренувань. Багато працюю над тим, щоб швидше повернутися на поле і набрати свою оптимальну форму. Хочеться продовжувати забивати голи.

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Мене всіляко підтримують в клубі, весь час дзвонять зі збірної України. Питають, як мої справи. Звичайно, така увага приємна і почесна. Я розумію, яка відповідальність на мені лежить і постараюся нікого не підвести. Буду працювати з подвійною енергією, щоб повернутися ще сильнішим", – розповів Яремчук в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, український форвард до своєї травми встиг провести за Гент 30 поєдинків у всіх турнірах поточного сезону, в яких забив 17 м'ячів і віддав чотири результативні передачі.

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