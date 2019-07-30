Яремчук назвав найсмішніших гравців збірної України – Зінченку дісталось за його невдалі жарти

Нападник Роман Яремчук оцінив почуття гумору своїх партнерів по збірній України.

"Зіна намагається жартувати, але, звичайно, в нього не виходить. В принципі, нормально.

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А так Ванька Петряк дуже смішний, Андрій Ярмоленко теж може пожартувати. Всі пацани відкриті, з усіма можна знайти спільну мову і посміятися", – розповів Яремчук в інтерв'ю офіційному YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, 23-річний нападник Гента вже встиг зіграти у 8-ми офіційних поєдинках за збірну України, в яких відзначився двома голами.

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