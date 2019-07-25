Українці в Лізі Європи: Сергійчук відзначився асистом, чотири перемоги з чотирьох

"Футбол 24" оперативно інформує про виступи українських футболістів у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи та успіхи їхніх команд.

Сергій Шевчук відіграв увесь матч за вірменський Пюнік – його команда вдома перемогла нещодавнього суперника Динамо Яблонець (2:1).

Михайло Сергійчук відзначився асистом за Вентспілс – латвійська команда з двома українцями в складі розгромила Гзіру (4:0). Колишній форвард Ворскли, Карпат і Десни допоміг забити четвертий гол, а Костянтин Махновський зберіг ворота "сухими".

Екс-голкіпер Чорноморця Сергій Литовченко вдало з'їздив з тбіліським Динамо в Азербайджан. Грузини здолали Габалу з рахунком 0:2, однак наш земляк відсидів поєдинок у запасі.

Артем Гордієнко у півзахисті Шерифа відіграв 85 хвилин переможного матчу з Партізані (0:1). Виїзний успіх в Албанії наблизив молдаванів до наступного раунду.

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Ліга Європи. 2-й раунд кваліфікації, перші матчі

Пюнік – Яблонець – 2:1

Голи: Міранян, 6, 30 – Долежал, 53

Вентспілс – Гзіра – 4:0

Голи: Сварупс, 41, Монтейру, 50, Стугліс, 83, Айєгун, 87

Габала – Динамо Тбілісі – 0:2

Голи: Куталя, 41, Даффе, 87

Партизані – Шериф – 0:1

Гол: Тамбе, 24