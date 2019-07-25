toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
БУДУЧНОСТЬ - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ

Українці в Лізі Європи: Сергійчук відзначився асистом, чотири перемоги з чотирьох

20:28 510 Читать на русском
Українці в Лізі Європи: Сергійчук відзначився асистом, чотири перемоги з чотирьох
Михайло Сергійчук

"Футбол 24" оперативно інформує про виступи українських футболістів у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи та успіхи їхніх команд.

Сергій Шевчук відіграв увесь матч за вірменський Пюнік – його команда вдома перемогла нещодавнього суперника Динамо Яблонець (2:1).

Михайло Сергійчук відзначився асистом за Вентспілс – латвійська команда з двома українцями в складі розгромила Гзіру (4:0). Колишній форвард Ворскли, Карпат і Десни допоміг забити четвертий гол, а Костянтин Махновський зберіг ворота "сухими".

Екс-голкіпер Чорноморця Сергій Литовченко вдало з'їздив з тбіліським Динамо в Азербайджан. Грузини здолали Габалу з рахунком 0:2, однак наш земляк відсидів поєдинок у запасі.

Артем Гордієнко у півзахисті Шерифа відіграв 85 хвилин переможного матчу з Партізані (0:1). Виїзний успіх в Албанії наблизив молдаванів до наступного раунду.

Новина буде оновлюватися...

Ліга Європи. 2-й раунд кваліфікації, перші матчі

Пюнік – Яблонець – 2:1

Голи: Міранян, 6, 30 – Долежал, 53

Вентспілс – Гзіра – 4:0

Голи: Сварупс, 41, Монтейру, 50, Стугліс, 83, Айєгун, 87

Габала – Динамо Тбілісі – 0:2

Голи: Куталя, 41, Даффе, 87

Партизані – Шериф – 0:1

Гол: Тамбе, 24

blog_ava
Україна втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА
12:57
4093
Теги
Українці за кордоном Головне Артем Гордієнко Артем Гордієнко Сергій Литовченко Сергій Литовченко Костянтин Махновський Костянтин Махновський Сергій Шевчук Сергій Шевчук Михайло Сергійчук Михайло Сергійчук Ліга Європи
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
хв
Будучность
21:45
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук