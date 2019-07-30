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Яремчук назвал самых смешных игроков сборной Украины – Зинченко досталось из-за его неудачных шуток

08:50 151 Читати українською
Яремчук назвал самых смешных игроков сборной Украины – Зинченко досталось из-за его неудачных шуток
Роман Яремчук / Фото сайта УАФ

Нападающий Роман Яремчук оценил чувство юмора своих партнеров по сборной Украины.

"Зина пытается шутить, но, конечно, у него не получается. В принципе, нормально.

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А так Ванька Петряк очень смешной, Андрей Ярмоленко тоже может пошутить. Все пацаны открытые, со всеми можно найти общий язык и посмеяться", – рассказал Яремчук в интервью официальному YouTube-каналу УАФ.

Напомним, 23-летний нападающий Гента уже успел сыграть в 8-ми официальных матчах за сборную Украины, в которых отметился двумя голами.

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Теги
Иван Петряк Иван Петряк Видеоновости Александр Зинченко Александр Зинченко Роман Яремчук Роман Яремчук Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Сборная Украины
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