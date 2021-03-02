Поточний сезон цілком може стати для Романа Яремчука останнім у футболці Гента.

Нападник збірної України твердо налаштований покинути "буйволів" під час літнього трансферного вікна, повідомляє Voetbal24.

Гент прагне позбутися усіх українців – з особливим статусом лише Яремчук

Яремчук таємно підписав новий контракт з Гентом до 2025 року, проте надовго затримуватись він не буде. Бельгійський клуб матиме міцніші позиції під час переговорів і зможе вимагати більшу суму. Лісабонський Спортінг зазіхав на форварда упродовж зимового вікна, однак Яремчук відмовив – українець розраховує виступати у європейському топ-чемпіонаті.

Додамо, що Роман провів у поточному сезоні 30 матчів, відзначився 17 голами та 5 асистами. Його ціна за Transfermarkt – 11 млн євро.

Наші за кордоном: Маліновський повернувся розкішним голом, Зінченко б'є рекорди, Зубков дублем косплеїв Мессі та Роналду