Нападающий сборной Украины твердо настроен покинуть "буйволов" во время летнего трансферного окна, сообщает Voetbal24.

Гент стремится избавиться от всех украинцев – с особым статусом только Яремчук

Яремчук тайно подписал новый контракт с Гентом до 2025 года, однако надолго задерживаться он не будет. Бельгийский клуб будет иметь прочные позиции во время переговоров и сможет требовать большую сумму. Лиссабонский Спортинг посягал на форварда в течение зимнего окна, однако Яремчук отказал – украинец рассчитывает выступать в европейском топ-чемпионате.

Добавим, что Роман провел в текущем сезоне 30 матчей, отличился 17 голами и 5 ассистами. Его цена за Transfermarkt – 11 млн евро.

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