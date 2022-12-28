Кадрові зміни на тренерському містку Бенфіки матимуть вплив не лише на португальську команду.

Керівництво Бенфіки найближчим часом може звільнити Жорже Жезуша з посади головного тренера, повідомляє Record.

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Планувалося, що фахівець піде по завершенні сезону. Однак атмосфера в команді Романа Яремчука вкрай зіпсована. Жезуш ніяк не може порозумітися з гравцями. Дуже ймовірно, що вже в четвер "орлів" на матч проти Порту виведе інший наставник.

Водночас це може допомогти збірній Польщі. Річ у тому, що вона ризикує залишитися без тренера, оскільки Паулу Соуза хоче очолити Фламенго. Проте у разі звільнення Жезуша, бразильці кинуть усі сили, аби повернути саме цього фахівця.

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