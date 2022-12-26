Боси Бенфіки готуються до можливого прощання з головним тренером Жорже Жезушем.

Колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека, який залишається без роботи, є один з претендентів на місце наставника Бенфіки, повідомляє Calciomercato.

Бенфіка не поспішає звільняти Жезуша – клуб Яремчука не хоче платити неустойку

Також до списку кандидатів увійшли Нуну Ешпіріту Санту та Андреа Пірло. Майбутнє чинного тренера "орлів" Жорже Жезуша залишається під питанням. Керівництво клубу має претензії до останніх результатів команди, попри вихід португальців з групи Ліги чемпіонів.

Після 15-ти турів місцевої першості Бенфіка розташувалась на третій сходинці.

Яремчук ледь не спровокував бійку у Кубку Португалії – Бенфіка ганебно поступилася Порту і вилетіла