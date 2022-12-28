Кадровые изменения на тренерском мостике Бенфики повлияют не только на португальскую команду.

Руководство Бенфики в ближайшее время может уволить Жорже Жезуша с должности главного тренера, сообщает Record.

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Планировалось, что специалист уйдет по завершении сезона. Однако атмосфера в команде Романа Яремчука крайне испорчена. Жезуш никак не может найти общий язык с игроками. Вполне вероятно, что уже в четверг "орлов" на матч против Порту выведет другой наставник.

В то же время, это может помочь сборной Польши. Дело в том, что она рискует остаться без тренера, потому что Паулу Соуза хочет возглавить Фламенго. Однако в случае увольнения Жезуша бразильцы бросят все силы, чтобы вернуть именно этого специалиста.

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