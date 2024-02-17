Наприкінці зимового вікна "кажани" звернулися до Севільї щодо оренди нападника Рафи Міра. Клуби нібито дійшли згоди, але в останній момент андалусці повернули документи і зірвали перехід.

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"Ситуація з Міром мені особисто завдає болю, бо він добрий хлопець і професіонал. Є деякі речі, з якими я не можу погодитись, але у футболі таке трапляється. Йому доводиться долати труднощі, проте коли він грає, то завжди віддає усі сили. Севілья не може сумніватися в його характеристиках та цілеспрямованості, хоча його ігрова практика викликає питання. Безперечно, йому доведеться нелегко", – цитує Бараху AS.

Нагадаємо, Валенсія шукала нового форварда, бо Роман Яремчук не виправдовував сподівань у першій частині сезону (3 голи за 750 хвилин на полі). Статистика Міра схожа – 3 голи та один асист за 700 хвилин. Сьогодні о 22:00 Валенсія і Севілья зійдуться в рамках 25-го туру Ла Ліги.

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