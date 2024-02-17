В конце зимнего окна "летучие мыши" обратились к Севилье по поводу аренды нападающего Рафы Мира. Клубы вроде бы пришли к согласию, но в последний момент андалусцы вернули документы и сорвали переход.

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"Ситуация с Миром мне лично причиняет боль, потому что он хороший парень и профессионал. Есть некоторые вещи, с которыми я не могу согласиться, но в футболе такое случается. Ему приходится преодолевать трудности, однако когда он играет, то всегда отдает все силы. Севилья не может сомневаться в его характеристиках и целеустремленности, хотя его игровая практика вызывает вопросы. Бесспорно, ему придется нелегко", – цитирует Бараху AS.

Напомним, Валенсия искала нового форварда, потому что Роман Яремчук не оправдывал надежд в первой части сезона (3 гола за 750 минут на поле). Статистика Мира похожая – 3 гола и один ассист за 700 минут. Сегодня в 22:00 Валенсия и Севилья сойдутся в рамках 25-го тура Ла Лиги.

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