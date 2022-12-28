Чемпіони Бельгії на своєму офіційному сайті оголосили про достроковий розрив контракту з Карлом Хуфкенсом.

Українець став одноклубником Яремчука та Соболя в Бельгії

Фахівець 4 роки працював у структурі клубу, а минулого літа йому довірили першу команду. Брюгге несподівано пробився у плей-офф Ліги чемпіонів, проте на внутрішній арені справи складалися посередньо. Перерва на чемпіонат світу ніяк не допомогла. "Чорно-сині" ганебно вилетіли з Кубка Бельгії (1:4 від Сент-Трюйдена), а в чемпіонаті розписали нічию зі середняком Льовеном. Ці результати переповнили чашу терпіння керівництва Брюгге.

Таким чином, українські легіонери Едуард Соболь і Роман Яремчук отримають нового тренера. Ця новина особливо має потішити нападника, який мав обмаль ігрової практики (600 хвилин на полі, 2 голи) через нібито конфлікт з Хуфкенсом.

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