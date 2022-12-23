Якименко в своєму Instagram поділився світлиною з підписання контракту з Брюгге.

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17-річний Олександр виступатиме за Club NXT – резервну команду Брюгге, яка виступає в другому дивізіоні чемпіонату Бельгії. Відзначимо, що в основній виступають представники збірної України – Роман Яремчук та Едуард Соболь.

Додамо, що Якименко є вихованцем Шахтаря, а влітку цього року перебрався до Брюгге U-18. Контракт з Club NXT – перша професіональна угода для юного вінгера.

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