Чемпионы Бельгии на своем официальном сайте объявили о досрочном разрыве контракта с Карлом Хуфкенсом.

Украинец стал одноклубником Яремчука и Соболя в Бельгии

Специалист 4 года работал в структуре клуба, а прошлым летом ему доверили первую команду. Брюгге неожиданно пробился в плей-офф Лиги чемпионов, однако на внутренней арене дела складывались посредственно. Перерыв на чемпионат мира никак не помог. "Черно-синие" позорно вылетели из Кубка Бельгии (1:4 от Сент-Трюйдена), а в чемпионате расписали ничью со середняком Левеном. Эти результаты переполнили чашу терпения руководства Брюгге.

Таким образом, украинские легионеры Эдуард Соболь и Роман Яремчук получат нового тренера. Эта новость особенно должна порадовать нападающего, который имел мало игровой практики (600 минут на поле, 2 гола) из-за якобы конфликта с Хуфкенсом.

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