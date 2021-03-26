Нападник збірної України Роман Яремчук не бачить проблеми у тому, що не зміг вразити ворота Франції (1:1).

"Я вважаю, що за останній час ми провели багато важких матчів, команда отримала великий досвід. Ми щасливі отримувати такий досвід і раді, що нам вдається досягати непоганих результатів.

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Так, нападник завжди хоче забивати, але для того, щоб добиватися позитивного результату з такими збірними, як Франція, потрібно багато працювати в обороні, чіплятися за м'ячі, оборонятися. Я щасливий, що команда взяла очки з Францією, тепер ми рухаємося далі", – розповів Яремчук у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, вже 28 березня Україна прийматиме Фінляндію, яка в першому турі поділила очки з боснійцями (2:2).

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