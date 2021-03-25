Що тут писати, це треба було бачити.

Після провалу наших клубів у єврокубках український вболівальник знову збадьорився і отримав привід для гордості. Команда Шевченка вистояла на полі чинних чемпіонів світу! І не просто вистояла, а й продемонструвала при цьому гру, за яку не соромно.

Слово – експертам.

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Починалося все не найкращим чином. Шедеврального гола Грізманна не було б, якби на матчі працював VAR. Скаут Алекс Великих вбачає нехорошу для нас тенденцію.

Українці не посипалися, вирівняли гру, наскільки могли. Підсумовуючи перший тайм, Великих підіймає одразу кілька проблем.

Після перерви Україна повністю перевернула гру. Ключовий момент, звичайно ж, автогол Кімпембе на 57-ій хвилині. Оговтатися від нього "Ле Бльо" не змогли. Архіваріус Артур Валерко відзначає статистичний факт і трішки жартує.

Автор The Village Україна Ярослав Друзюк теж уміє жартувати.

Колишній головред вже неіснуючого легендарного видання "Український футбол" Сергій Бондаренко міг би, звісно, написати більше, але радість зашкалює.

Експерт ТК Футбол Євген Левченко також не тямиться від радості. Той випадок, коли нічия – як перемога.

Андрій Твердохліб, головний редактор сайту Чемпіон, звертає увагу на важливу роль Шапаренка. Термін "реджиста" справді личить цьому динамівцю.

Андрій Шкіль, український політик в екзилі, шанувальник футболу і товариш Олега Лужного, дивиться на ситуацію під незвичним ракурсом.

Учасник гурту ТНМК Олександр "Фоззі" Сидоренко переживає дежавю і слушно зауважує щодо Караваєва.

Історичні паралелі виникли і в Артема Франкова, головреда журналу Футбол.

Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло – про сюрприз від Шеви.

Продовжує цю думку Олександр Сажко, оглядач Трибуни.

Журналіст Gazeta.ua і Футбол 24 Сергій Тищенко таки відшукав ложку дьогтю (пункт №6).

Стенограма поєдинку від Брутального футболу.

Не минуло й години після фінального свистка, як у мікроблозі Андрія Шевченка з'явився цей сердечний допис.

Дякуємо, Андрію Миколайовичу.

Вперед – за першими перемогами!

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Вистояли! Україна виїзною нічиєю з Францією розпочала відбір до ЧС-2022